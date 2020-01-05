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Канада вышла вперед в матче с Россией за четыре минуты до конца третьего периода

5 января 2020, 23:32

Молодежная сборная Канады вышла вперед в финальном матче чемпионата мира против России. В конце третьего периода гол забил Акил Томас. Счет стал 4:3.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика

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