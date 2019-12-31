Сборная Канады разгромила хозяев молодежного чемпионата мира-2020 Чехию в последнем матче группового турнира — 7:2. Канадцы стали первыми в группе A, чехи — четверыми. Третье место в этой пятерке заняла Россия.

Все пары плей-офф — здесь.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Канада — Чехия — 7:2 (4:0, 2:2, 1:0)

Голы: Велено — 1 (бол., Хейтон, Эддисон), 4:41 — 1:0. Фут — 3 (бол., Байрам, Смит), 9:57 — 2:0. Хейтон — 3 (бол., Козенс, Велено), 13:29 — 3:0. Макмайкл — 2 (бол., Козенс, Хейтон), 14:30 — 4:0. Стршондала — 1 (бол., Кубичек, Теплы), 31:10 — 4:1. Забранский — 4 (Мышак, Кликорка), 31:24 — 4:2. Фоуди — 2 (Смит, Макисаак), 31:34 — 5:2. Козенс — 1 (бол., Эддисон, Хейтон), 32:30 — 6:2. Макисаак — 1 (Козенс, Велено), 50:00 — 7:2.

Вратари: Хофер — Паржик (Малик, 14:30).

Штраф: 8 — 39.

Броски: 31 (9+10+12) — 19 (4+11+4).

Судьи: Фатеев, Черриг.

31 декабря. Острава. Ostravar Arena.