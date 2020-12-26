Хартли отметил игру хоккеистов «Авангарда» в составе молодежной сборной России

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли отметил игру хоккеистов команды в составе молодежной сборной России в матче чемпионата мира против США (5:3).

«Горжусь нашими ребятами на молодежном чемпионате мира. Чистяков, Грицюк и Чинахов смотрелись хорошо. Было приятно видеть, как на последних минутах Чинахов и Чистяков защищали на льду лидерство в одну шайбу. А потом Чинахов забил. Такие короткие турниры всегда хочется начинать такими качественными матчами, особенно победами, что команда России и сделала», — сказал Хартли в интервью клубному Youtube-каналу.

В составе российской молодежки заявлены три игрока «Авангарда»: защитник Семен Чистяков, а также нападающие Арсений Грицюк и Егор Чинахов.