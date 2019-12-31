Григорий Денисенко: «Хотел отдать немцам шайбу, чтобы подольше поиграть «5 на 3». Но они не взяли»

Капитан молодежной сборной России Григорий Денисенко рассказал о ключевых моментах заключительного матча группового этапа МЧМ-2020 против Германии (6:1). Сегодня вечером россияне узнают соперника по четвертьфиналу.

— Выходили на игру концентрированными, — сказал Денисенко. — Нервного напряжения не было.

— Ваш гол в большинстве — залп отчаяния?

— Да нет.

— Бросали, чтобы побыстрее отдать шайбу и побольше поиграть «пять на три» после отложенного штрафа?

— Я сразу хотел им отдать, но они не взяли. В результате шайба оказалась в воротах.

— По-прежнему у команды очень много удалений.

— Будем разговаривать. Исправлять ситуацию. Действительно, их очень много.

— Вы после второго удаления выглядели совсем убитым.

— Огорчаюсь, что так происходит. Вроде бы и не хочешь удаляться, но так получается. Сидишь, думаешь. Анализируешь.

— Довольны тем, как играете на этом турнире?

— Нужно прибавлять от игры к игре. Довольным быть никогда нельзя.

— Есть чувство, что у команды есть потенциал выиграть золото? Если бы не такая сложная группа, было бы попроще.

— Надо выходить каждую игру на победу. Все ребята уверены друг в друге.

— Почему в большинстве вы стали чаще уходить на синюю линию?

— Потому что не шло. Когда мы с Саней (Романовым) стояли на полборта, у нас не получалось. Надо было что-то поменять.

— Удивило, что во второй спецбригаде появился Пыленков, хотя на тренировке было по-другому.

— Попроще стали действовать. Набросы, работа на пятаке. (Игорь Еронко)