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Главный сейв МЧМ-2020. Журавлев спас сборную России от гола

17:55
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Защитник молодежной сборной России Даниил Журавлев в полуфинале МЧМ-2020 против Швеции спас команду от пропущенного гола. В первом периоде голкипер россиян Ярослав Аскаров не справился с броском соперника, шайба проскочила ему в «домик» и двигалась в ворота. Журавлев успел в последнюю секунду смахнуть ее с линии ворот.

Швеция — Россия. Live!

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