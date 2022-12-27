Сборная Финляндии обыграла Словакию на молодежном чемпионате мира

Сборная Финляднии обыграла Словакию в групповом турнире молодежного чемпионата мира — 5:2.

В группе B финны лидируют с 4 очками после двух матчей. Остальные сборные провели только по одной встрече: США (3 очка), Швейцария (2), Словакия (0), Латвия (0).

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Финляндия U20 — Словакия U20 — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Голы: Пяйвяринта — 1 (Суоми, Эрвасти), 8:54 — 1:0. Репчик — 1 (бол., Дворски, Штрбак), 19:49 — 1:1. Кемелль — 1 (Койвунен, Салин), 23:34 — 2:1. О. Капанен — 1 (Кемелль), 27:45 — 3:1. Нюман — 1 (бол., Вилен, О. Капанен), 33:56 — 4:1. Репчик — 2 (бол., Штрбак, Черник), 43:22 — 4:2. Ламберт — 1 (Эрвасти), 45:01 — 5:2.

Вратари: Лампинен — Андришик (Маринов, 33:56).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 23 (9+7+7) — 24 (10+6+8).

Судьи: Шиндел, Шлиттенхардт.

27 декабря. Монктон. Avenir Centre