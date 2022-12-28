Швеция обыграла Германию на МЧМ

Сборная Швеции выиграла у Германии в матче молодежного чемпионата мира — 1:0. Единственную шайбу забросил шведский защитник Адам Энгстрем в конце первого периода.

Шведы одержали вторую победу в двух встречах. Немцы провели свой первый матч на турнире.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Германия U20 — Швеция U20 — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Энгстрем — 1 (Бюстедт), 19:38 — 0:1.

Нереализованный буллит: Люссель (Ш), 36:23.

Вратари: Квапп — Линдбом.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (13+2+13) — 44 (16+18+10).

Судьи: Гронски, Кэмпбелл.

27 декабря. Галифакс. «Скоушабэнк-центр»