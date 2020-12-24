Депутат Государственной думы, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от молодежного чемпионата мира-2021, который пройдет в Эдмонтоне (Канада).

— К сожалению, в этом году МЧМ будет не совсем обычным, более непредсказуемым, — приводят «Известия» слова Фетисова. — Все-таки во многих странах не проводились чемпионаты, молодые парни остались без игровой практики. Мы видели, что даже североамериканские команды два раза уходили на карантин. В условиях минимальной подготовки на первый план выйдут эмоции. У нас в этом случае есть преимущество, ведь сборная России смогла провести даже один официальный мини-турнир. Она достаточно обученная.

— Что скажете о уверенной победе нашей молодежки на Кубке Карьяла?

— Это хороший результат, но это также говорит и об уровне наших соперников. Все-таки ни в одном игровом виде спорта ни одна молодежная команда, какой бы талантливый тренер ею не руководил, не может обыгрывать национальные сборные. Так что эта ситуация из ряда вон.

МЧМ-2021 пройдет с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Россия сыграет в группе с США, Швецией, Чехией и Австрией. Первый матч на турнире россияне проведут против американцев. Встреча состоится в субботу, 26 декабря. Начало — в 05.30 (мск)