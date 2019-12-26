Нападающий сборной России Егор Соколов о матче Россия — Чехия (3:4) на старте МЧМ.

— Насчет моего силового приема против Якуба Лауко — это был несчастный случай. Он просто неудачно упал. Я не пытался никому нанести травму. Это не мой стиль игры. Стали ли судьи после этого жестче к нашим? Не знаю. Я ничего против них не имею. Удаляли и удаляли. Нам нужно было играть аккуратней. Я не знаю, почему у нас так много штрафов. Но это первая игра турнира. У нас еще есть время. Впереди канадцы и американцы. Нам нужно выходить и доказывать. Здесь все соперники равны. Нужно просто выходить и играть в наш хоккей. (Игорь Еронко)

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