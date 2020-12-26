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Что американский форвард кричал российским хоккеистам после гола США?

Эмоции Тревора Зеграса после гола. Эмоции Тревора Зеграса после гола.
Эмоции Тревора Зеграса после гола.
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Во время матча МЧМ Россия — США (5:3) при счете 4:3 после третьего гола американской сборной автор шайбы Тревор Зеграс проехал мимо скамейки российской команды, и, судя по трансляции, что-то кричал нашим хоккеистам. Наши хоккеисты проигнорировали бурную радость игрока США и не стали вступать с ним в конфликт.

Отметим, что в Северной Америке считается плохим тоном либо откровенной провокацией, когда игрок забившей команды выражает радость перед игроками соперника.

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