Что американский форвард кричал российским хоккеистам после гола США?

Во время матча МЧМ Россия — США (5:3) при счете 4:3 после третьего гола американской сборной автор шайбы Тревор Зеграс проехал мимо скамейки российской команды, и, судя по трансляции, что-то кричал нашим хоккеистам. Наши хоккеисты проигнорировали бурную радость игрока США и не стали вступать с ним в конфликт.

Отметим, что в Северной Америке считается плохим тоном либо откровенной провокацией, когда игрок забившей команды выражает радость перед игроками соперника.