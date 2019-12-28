Брагин вышел вперед в противостоянии с Канадой

Сборная России разгромила Канаду в матче молодежного чемпионата мира со счетом 6:0. Для Валерия Брагина, который проводит восьмой турнир во главе российской молодежки, эта победа стал четвертой в семи встречах с самым принципиальным соперником.

Счет противостояния на групповой стадии сравнялся — 2:2, а в плей-офф команда Брагина победила дважды при одной неудаче. Любопытно, что ни в одной из этих встреч основное время не завершалось вничью. (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Валерия Брагина против Канады на МЧМ

Дата Город Стадия Счет 26.12.2010 Баффало Гр.турнир 3:6 05.01.2011 Баффало Финал 5:3 03.01.2012 Калгари 1/2 финала 6:5 05.01.2015 Торонто Финал 4:5 26.12.2016 Торонто Гр.турнир 3:5 31.12.2018 Ванкувер Гр.турнир 2:1 28.12.2019 Острава Гр.турнир 6:0

Итого: +4-3, шайбы 29-25.

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