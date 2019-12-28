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Брагин вышел вперед в противостоянии с Канадой

28 декабря 2019, 23:44
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Сборная России разгромила Канаду в матче молодежного чемпионата мира со счетом 6:0. Для Валерия Брагина, который проводит восьмой турнир во главе российской молодежки, эта победа стал четвертой в семи встречах с самым принципиальным соперником.

Счет противостояния на групповой стадии сравнялся — 2:2, а в плей-офф команда Брагина победила дважды при одной неудаче. Любопытно, что ни в одной из этих встреч основное время не завершалось вничью. (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Валерия Брагина против Канады на МЧМ

Дата

Город

Стадия

Счет

26.12.2010

Баффало

Гр.турнир

3:6

05.01.2011

Баффало

Финал

5:3

03.01.2012

Калгари

1/2 финала

6:5

05.01.2015

Торонто

Финал

4:5

26.12.2016

Торонто

Гр.турнир

3:5

31.12.2018

Ванкувер

Гр.турнир

2:1

28.12.2019

Острава

Гр.турнир

6:0

Итого: +4-3, шайбы 29-25.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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