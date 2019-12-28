Брагин вышел вперед в противостоянии с Канадой
Сборная России разгромила Канаду в матче молодежного чемпионата мира со счетом 6:0. Для Валерия Брагина, который проводит восьмой турнир во главе российской молодежки, эта победа стал четвертой в семи встречах с самым принципиальным соперником.
Счет противостояния на групповой стадии сравнялся — 2:2, а в плей-офф команда Брагина победила дважды при одной неудаче. Любопытно, что ни в одной из этих встреч основное время не завершалось вничью. (Кирилл Бурдаков)
Матчи команд Валерия Брагина против Канады на МЧМ
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Счет
|
26.12.2010
|
Баффало
|
Гр.турнир
|
3:6
|
05.01.2011
|
Баффало
|
Финал
|
5:3
|
03.01.2012
|
Калгари
|
1/2 финала
|
6:5
|
05.01.2015
|
Торонто
|
Финал
|
4:5
|
26.12.2016
|
Торонто
|
Гр.турнир
|
3:5
|
31.12.2018
|
Ванкувер
|
Гр.турнир
|
2:1
|
28.12.2019
|
Острава
|
Гр.турнир
|
6:0
Итого: +4-3, шайбы 29-25.
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