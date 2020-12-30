Россия разгромила Австрию на МЧМ

Сборная России разгромила Австрию в матче молодежного чемпионата мира (7:1). Дубль оформил Василий Подколзин, а также по шайбе забросили Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Арсений Грицюк, Артемий Князев и Егор Афанасьев.

Россияне одержали вторую победу на турнире и занимают 3-е место в таблице. У США и Швеции тоже по 6 очков. Австрийцы потерпели третье поражение в трех встречах.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Австрия U20 — Россия U20 — 1:7 (0:4, 1:0, 0:3)

Голы: Амиров — 1 (буллит), 4:04 — 0:1. Подколзин — 1 (Бычков, Чистяков), 6:11 — 0:2. Подколзин — 2 (Князев, Амиров), 13:44 — 0:3. Хуснутдинов — 1 (Подколзин, Бычков), 16:19 — 0:4. Петерс — 1 (Каспер), 27:38 — 1:4. Князев — 1 (бол., Афанасьев, Хуснутдинов), 41:46 — 1:5. Афанасьев — 1 (Абрамов, Грицюк), 57:44 — 1:6. Грицюк — 1 (Афанасьев, Бычков), 58:29 — 1:7.

Вратари: Бранднер — Ахтямов.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 18 (9+6+3) — 50 (17+13+20).

Судьи: Блоски, Пирс.

30 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».