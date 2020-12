Амиров признан лучшим игроком матча против Швеции на МЧМ

Нападающий Родион Амиров признан лучшим среди россиян игроком матча молодежного чемпионата мира против Швеции, который завершился победой россиян в овертайме (4:3).

19-летний форвард набрал 3 (1+2) очка в игре, всего на турнире у него 6 (2+4) баллов.

Амиров, забросив шайбу в ворота шведов, отпраздновал гол в стиле нападающего «Торонто» Остона Мэттьюза. Амиров был выбран под 15-м номером драфта-2020 как раз «Торонто».

That's a familiar celly ?



Rodion Amirov has his second goal in as many nights at the #WorldJuniors pic.twitter.com/ypwjtqIBAg