Американцев жестко осудили в сети за мусорный бак с логотипом Канады
Появилось видео, как хоккеисты молодежной сборной США после победы в МЧМ-2021 сфотографировались рядом с контейнером, похожим на мусорный бак и с логотипом сборной Канады.
В финале чемпионата американцы обыграли канадскую команду со счетом 2:0. Отличились нападающие Алекс Тюркотт и Тревор Зеграс.
Американцев осудили за то, что они сравнили команду соперника с баком. В Twitter пользователи крайне критично отзываются о таком поступке.
«Поэтому США я ненавижу даже больше, чем Россию. Даже русские такого себе не позволяют. Канадцы бы такого никогда не сделали», — так звучит один из комментариев.
Однако позже главный тренер сборной США Нейт Лиман объяснил, что никто не хотел проявить неуважение к команде Канады после финального матча.
Бак означал лишь девиз сборной США, который звучит на английском языке как one barrel at a time (дословный перевод — одна бочка за раз. — «Прим. СЭ»).
Девиз означает, что нужно прилагать все усилия к одной конкретной вещи, чтобы достичь успеха. Бак символизировал последний шаг, который и сделала сборная США.
Сборная России на МЧМ-2021 заняла 4-е место, проиграв Финляндии в матче за 3-е место со счетом 1:4.
Video of the US bringing the can out for the team pic. pic.twitter.com/eV3mWxR9P1— Ryan Rishaug (@TSNRyanRishaug) January 6, 2021
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