Алексей Яшин: «В ФХР хорошо отлажена работа тренерских кадров. Ларионов уже знает, как готовить молодежку»

Многолетний капитан сборной России Алексей Яшин прокомментировал будущее назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера молодежной сборной.

— Игоря Ларионова я бы назвал одним из самых величайших хоккеистов отечественного хоккея. Это игрок легендарной пятерки ЦСКА и сборной Советского Союза. В прошлом сезоне он приступил к работе одним из помощников Валерия Брагина в молодежной сборной. Прошел с командой весь подготовительный период, сам чемпионат мира, знает как готовить команду.

Думаю, что разработанная федерацией хоккея России программа «Красная машина» должна и ему, и самим ребятам помочь. В ФХР хорошо отлажена работа тренерских кадров. Тем не менее, в любом случае, все будет зависеть от самих ребят. Тот, кто сумеет себя проявить — попадет на чемпионат мира. В этом году первенство пройдет в Канаде, для будущего многих ребят турнир может стать дорогой в большой хоккей. Желаю и Игорю удачи в работе, и ребятам использовать свой шанс.