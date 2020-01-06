Александр Романов: «Были достойны большего, чем серебро. Мы были лучшими»

Защитник молодежной сборной России Александр Романов несмотря на поражение от Канады (3:4) в финале молодежного чемпионата мира-2020 считает нашу команду лучшей на завершившемся турнире.

— Считаю, что мы были достойны большего, чем серебряных медалей. Кто-то может поспорить, но по моему мнению, мы были лучшими. Дурацкие удаления сегодня сломали нам игру.

— Можно ли было что-то изменить при счете 3:1, или команду понесло по течению? Одно цеплялось за другое, все как-то посыпалось.

— Мы пытались что-то изменить, но... Мы пытались, не получилось.

— Дело в эмоциях, или же канадцы так здорово сыграли?

— Да и канадцы играли хорошо... Лично у меня не было напряжения, как такового. Мы играли в свой хоккей, не знаю... За удаления должен отвечать каждый отдельно, не могу говорить за другого, что у него было в голове, когда он нарушал правила.

— Будет хоть какая-то радость от того, что вы вошли в символическую сборную, что побили рекорд Орлова, или же это ушло в никуда? Вы играли здорово, вас многие отмечали.

— Приятно, конечно, но раз команда проиграла, то какая разница.

— Понимаете, что надо сделать, чтобы перезагрузиться и забыть это поражение? У вас, наверное, еще не было таких драматичных поражений в карьере.

— Нужно жить дальше, что делать. Второе место... Нужно приезжать и играть в своих клубах.

— Что будете вспоминать об этой команде через пару недель?

— За это время мы все стали друг другу семьей, братьями. Каждый из 23 человек — брат, это лучшая команда. (Михаил Зислис)