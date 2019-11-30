Александр Кожевников: «Тренерский штаб молодежной сборной с Ларионовым и Хабибулиным заставит другие сборные больше нас уважать»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что тренерский штаб молодежной сборной России будет самым звездным среди всех сборных-участников предстоящего молодежного чемпионата мира.

— Приглашение Игоря Ларионова и Николая Хабибулина в штаб сборной нас не только усилит, но и заставит другие сборные больше нас уважать, — сказал Кожевников. — Авторитета у этих специалистов — не занимать. Они досконально знают североамериканский хоккей, программу, по которой работают канадцы, американцы. Сейчас у нас тоже появилась своя программа подготовки. Я ее видел и могу сказать, что там написано все очень доступным, понятным языком. Хочу сказать, что ребятам из молодежной сборной очень сильно повезло работать под руководством таких специалистов. Тут нужно отдать должное руководству ФХР, которое их пригласило для работы. Думаю, что штаб нашей сборной во главе с Валерием Брагиным будет едва ли не самым узнаваемым и авторитетным на предстоящем молодежном чемпионате мира.