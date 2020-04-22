13 лет последнему чемпионству России на ЮЧМ. В финале в супертриллере вырвали золото у Америки

13 лет назад сборная России выиграла юниорский чемпионат мира. Это последняя победа для национальной команды в рамках турнира.

В финальном матче сборная России обыграла США со счетом 6:5. К седьмой минуте россияне уступали 0:2, но к 12-й минуте сравняли счет. При счете 4:4 в третьем периоде сборная России забросила две шайбы, американцы одну отыграли за шесть секунд до окончания основного времени.

Лучшим бомбардиром в составе сборной России стал Никита Филатов, набравший 9 (4+5) очков. 8 (5+3) баллов на счету Алексея Черепанова. Он вошел в символическую сборную турнира.