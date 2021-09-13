Третьяк объяснил, почему Тихонов не взял Харламова на Кубок Канады-1981

Бывший голкипер сборной СССР по хоккею Владислав Третьяк рассказал, почему главный тренер советской сборной Виктор Тихонов не взял одного из лучших игроков 70-х годов Валерия Харламова на Кубок Канады 1981 года. Оставшись в Москве, Харламов погиб в автокатастрофе вместе со своей женой Ириной.

— Харламов трудно восстанавливался после аварии 1976 года. Он провел хороший турнир в Италии, но мне лично Тихонов сказал, что хочет поберечь его для чемпионата мира. Он не готов был рисковать, потому что с канадцами у нас намечались жесткие матчи. Помню, как в 1972 году Харламова выбивали целенаправленно. Поэтому на Кубок Канады его не взяли из-за повышенного риска травм, — сказал Третьяк.

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