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Фетисов о победе на Кубке Канады: «Мы играли не за политику»

14:01
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Бывший защитник сборной СССР Вячеслав Фетисов высказался о победе на Кубке Канады 1981 года и рассказал, что мотивировало советских игроков в то время.

— Все эти разговоры про битву политических систем — глупость, — считает Фетисов. — Это был в первую очередь хоккей, а не политика. Конечно, перед каждым турниром нас возили в мавзолей, приглашали в Центральный комитет, давали напутствия. Для нас это уже был привычный ритуал. Но мы не рассматривали все это как какую-то дополнительную мотивацию.

Главное — родители, семья и миллионы болельщиков по всей стране, которые нас ждали и переживали. Мы играли ради них, а не за политику. Людей обмануть невозможно, — сказал Фетисов.

«Советы играют за серп с молотом лучше, чем НХЛ за доллары». Величайшей победе нашего хоккея — 40 лет!

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Андрей Жданюк все материалы автора

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