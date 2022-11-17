Депутат Свищев: «Странам, которые пытались исключить наш хоккей из международной семьи, будет стыдно»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, какие страны выступали против участия сборной России в Кубке мира.

По словам известного специалиста Юкки Ялонена, против участия России выступают Финляндия, Швеция, Чехия и Швейцария.

— Эта группа «товарищей» неоднократно заявляет о нежелании видеть российских спортсменов в разных матчах и турнирах. Странная позиция. Никогда против этих стран Россия не проявляла агрессивных действий. Все это политизированные заявления, которые обидно слышать от давних соперников в хоккее. Но ничего страшного. Думаю, в ближайшее время им будет стыдно, что они пытались исключить наш хоккей из международной семьи. Перенос Кубка мира говорит, что без России нецелесообразно проводить такие соревнования. Вот чего добились наши коллеги из Европы своими ультиматумами, требованиями и капризами — разрушили хорошую инициативу.

— А вот Канада и США не выступают против участия России...

— Американцы и канадцы — прагматичные ребята. Они деньги зарабатывают и делают то, что им выгодно. Россияне — одни из лучших игроков НХЛ, и без них нет интриги и бизнеса. А клубный хоккей в Европе нельзя назвать профессиональным, к нему относится только НХЛ и КХЛ, — цитирует Свищеа «РБ Спорт».

Ранее НХЛ сообщила, что турнир будет перенесен с 2024 по 2025 год.