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12 ноября, 11:22

Кожевников о переносе Кубка мира: «В НХЛ хотят, чтобы в турнире участвовали русские»

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что НХЛ объявила о переносе Кубка мира, который должен был состояться в 2024 году.

Новая предполагаемая дата проведения турнира — февраль 2025 года.

«Перенос состоится из-за нас — русских. В НХЛ хотят, чтобы мы участвовали. Как проводить соревнования без сильнейших игроков? НХЛ плевать на стороннее влияние, в лиге хотят, чтобы играла сборная России, потому что имидж очень большой», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году в канадском Торонто. На том турнире сборная России дошла до полуфинала, в котором уступила Канаде (3:5). В финале канадцы победили сборную Европы со счетом 2-0 в серии.

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Хоккей
НХЛ
Сборная России по хоккею
Александр Кожевников
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