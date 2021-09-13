Разгромили лучший состав Канады 8:1.

1 сентября 1981 года стартовал второй в истории розыгрыш Кубка Канады. За двенадцать дней он сумел уместить в себя столько событий, что по его мотивам можно было бы снять полноценный художественный фильм. Сборная СССР, потрясенная трагической новостью о смерти Валерия Харламова, сотворила настоящий подвиг и посвятила его памяти великого хоккеиста, который погиб в автокатастрофе за четыре дня до старта турнира.

Советские игроки продемонстрировали несгибаемый характер и стали объектом восхищения даже среди самых консервативных и самоуверенных канадских болельщиков. Вспоминаем тот Кубок Канады в день 40-летнего юбилея финального матча — самого кошмарного поражения в истории родоначальников хоккея.

Политический окрас

С организацией турнира с самого начала возникли проблемы. По плану он должен был состояться в сентябре 1980-го, но в дело привычно вмешалась политика. Годом ранее советские войска вошли в Афганистан, и западное спортивное сообщество решило ответить бойкотом летней Олимпиады-1980 в Москве .

Вскоре из-за наличия сборной СССР в составе участников под прицел попал и Кубок Канады. Чтобы сбавить градус напряжения, организаторы приняли решение перенести турнир на год, однако и в 1981-м не обошлось без проблем. В списке городов-хозяев планировался Торонто, но владелец «Мэйпл Лифс» Харольд Баллард категорически отказался предоставлять свою арену для матчей, в которых будут принимать участие советские хоккеисты.

В итоге Кубок Канады прошел в Виннипеге, Эдмонтоне, Монреале и Оттаве. Были заявлены те же сборные, что и в 1976-м: Канада (победитель), США, Финляндия, Швеция, Чехословакия и Советский Союз.

Тогда хоккейное противостояние СССР и Канады было битвой политических систем. Сами хоккеисты старались не обращать внимания на эту обертку и в первую очередь фокусировались на игре. «Все эти разговоры — глупость. Это был в первую очередь хоккей, а не политика. Конечно, перед каждым турниром нас возили в мавзолей, приглашали в центральный комитет, давали напутствия. Для нас это уже был привычный ритуал. Но мы не рассматривали все это как какую-то дополнительную мотивацию. Главное — родители, семья и миллионы болельщиков по всей стране, которые нас ждали и переживали. Мы играли ради них, а не за политику. Людей обмануть невозможно», — вспоминает в интервью «СЭ» Вячеслав Фетисов.

СССР — Канада — 8:1. Фото ТАСС

Суперзвено

В Канаду советская сборная отправилась не в статусе очевидного фаворита, и даже собственные болельщики осторожничали с прогнозами. Еще свежи были в памяти неприятные воспоминания об Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. Там команда Виктора Тихонова сенсационно уступила сборной США, составленной из студентов, и взяла лишь серебряные медали.

«В Канаду полетел молодой и дисциплинированный коллектив. Каждый хотел доказать, что его не зря взяли в сборную. Ну и, конечно, мы не забыли горечь поражения на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. В том проигрыше виноваты мы сами. Недооценили соперника, которого до этого обыграли с разгромным счетом. Урок запомнится на всю жизнь», — отмечает в разговоре с «СЭ» Владислав Третьяк.

После олимпийского турнира состав заметно омолодили. Борис Михайлов и Владимир Петров закончили карьеру в сборной, а Валерий Харламов решением Виктора Тихонова не попал в окончательный список игроков из-за неудовлетворительной физической формы. До сих пор на эту тему огромное количество споров и мнений.

«Харламов трудно восстанавливался после аварии 1976 года. Он провел хороший турнир в Италии, но мне лично Тихонов сказал, что хочет поберечь его для чемпионата мира. Он не готов был рисковать потому, что с канадцами у нас намечались жесткие матчи. Помню, как в 1972 году Харламова выбивали целенаправленно. Поэтому на Кубок Канады его не взяли из-за повышенного риска травм», — говорит Третьяк.

Тихонову удалось собрать сбалансированный состав, в котором пересекались опыт и молодость. К маститым Третьяку, Мальцеву, Жлуктову и уже сыгранным Фетисову и Касатонову добавилась тройка Крутов — Ларионов — Макаров — будущая легендарная КЛМ. Впервые за сборную это сочетание сыграло в выставочном матче против Канады накануне Кубка. Никто не верил, что в перспективе они всерьез смогут заменить звено Харламов — Петров — Михайлов, но скептики ошиблись.

Канадская молодежь

Хозяева также собрали разновозрастную команду. Были триумфаторы Кубка Канады-1976 — Марсель Дионн, Жильбер Перро, Ги Лефлер, Ларри Робинсон и Дени Потвен. Последний вместе с Майком Босси, Брайаном Троттье и Кларком Жилем (все попали в состав сборной) за несколько месяцев до турнира во второй раз подряд завоевал Кубок Стэнли с «Айлендерс».

К уже опытным игрокам присоединились молодые таланты — Уэйн Гретцки, Рэй Бурк и Пол Райнхарт. Разумеется, основное внимание прессы было приковано к 20-летнему Гретцки, который в сезоне НХЛ-1980/81 набрал невероятные 164 (55+109) очка, а за два года в лиге выбил 301 балл. До этого Уэйн играл за молодежную сборную Канады на МЧМ-1978 и стал лучшим бомбардиром.

The Great One and Guy Lafleur at the 1981 Canada Cup. #gretzky pic.twitter.com/Dg9iga2nSG — Gretzky Facts (@GretzkyFacts) December 9, 2019

Первым голкипером стал Майк Льют из «Сент-Луиса». Вратарь «Блюз» в предыдущем сезоне вошел в первую символическую сборную звезд лиги, был признан MVP чемпионата по мнению игроков и номинировался на «Харт Трофи». 25-летний голкипер получил место в воротах Канады, но еще не догадывался, чем обернется для него персональная дуэль с Третьяком.

Перед стартом турнира забавная история произошла с вратарем «Айлендерс» Билли Смитом. Он заявил Скотти Боумену, что ему не нравится распорядок тренировок. Это было что-то новенькое для великого тренера, и он послал Смита куда подальше.

К тому времени Боумен уже успел выиграть с «Монреалем» пять Кубков Стэнли и не собирался останавливаться на пополнении своей коллекции трофеев. «Скотти — выдающийся мастер, который хорошо знал наш хоккей. Прекрасно чувствовал его и понимал. Канадцы по полочкам разбирали нашу игру. У нас все было проще. Работали по привычной установке. Выходили и сражались вне зависимости от того, кто в соперниках», — говорит Фетисов.

Трагедия

25 августа сборная СССР прилетела в Монреаль и готовилась к выставочному матчу против хозяев турнира (Канада победила 3:2). За два дня до игры из Москвы пришли ужасные новости о том, что в автокатастрофе вместе с женой и двоюродным братом супруги разбился Харламов.

«Это был тяжелый удар. Трагедия повлияла на всех нас. Мы даже хотели уехать с турнира, так как настроение было очень сложным. Даже не верилось, что все это правда. В то непростое время мы по-настоящему сплотились. Однако стоит отдать должное и канадцам. Мы пришли в раздевалку, включили телевизор, а там по всем местным каналам показывали, как Харламов в 1972 году обыгрывал их сборную. Хозяева турнира не прошли мимо потери великого хоккеиста. Они организовали минуту молчания и надели траурные повязки», — вспоминает Третьяк.

Профсоюз игроков НХЛ не остался в стороне и, по слухам, даже предложил советской команде выделить чартер, но организовать поездку на похороны и успеть вернуться было крайне непросто.

«Я об этом ничего не слышал. Канадцам точно было не нужно, чтобы мы улетали. Турнир намечен, билеты проданы. Мы пытались сами все организовать, но было невозможно уложиться во временные рамки. Мы даже на турнир летели с несколькими пересадками по самым дешевым билетам. Больше суток добирались. А вообще желание присутствовало. Я был сторонником идеи полететь на похороны, но затем нам объяснили, что осуществить это невероятно сложно. Разум сыграл в этой ситуации определяющую роль», — продолжает Фетисов.

Есть мнение, что Тихонов был против возвращения на родину, но его слово в этой непростой ситуации решало немногое. Трагедия сильно отразилась на психологическом состоянии хоккеистов. Особенно близко к сердцу новость воспринял Владимир Крутов:

«В Италии на Кубке европейских чемпионов я получил сотрясение мозга, — отмечал нападающий. — Восстановление шло долго, а я еще и старался его форсировать, из-за чего было немало скандалов. В итоге чуть ли не в последний момент Виктор Васильевич принял решение рискнуть и взять меня в Канаду. До сих пор из-за этого на душе кошки скребут: если бы вместо меня поехал Валера, он бы не попал в ту аварию».

Все, что могла сделать команда в этой ситуации, — выиграть турнир и посвятить победу легендарному советскому форварду. Сборной СССР это удалось, но путь к цели был тяжелым, и сперва казалось, что игроки не смогут морально собраться в такой трудный час.

Кубок Канады-1981: результаты. Фото «СЭ»

Недовольство руководства

В предварительном раунде команда Тихонова смотрелась нестабильно. Уже в дебютном матче сборная потеряла очки, сыграв вничью с Чехословакией (1:1). Во второй половине 1970-х ЧССР дважды отнимала у СССР золото чемпионатов мира, но в 1981-м ее состав уже был не настолько мощным. Даже главный тренер Людек Букач признался, что крайне доволен ничьей. Канадцы же стартовали очень уверенно и катком прошлись по финнам (9:0). Дублями отметились Гретцки и Босси.

Отдельно стоит выделить матч СССР против американцев. Сборная не могла позволить себе повторить олимпийский сценарий. Реабилитироваться за фиаско получилось — 4:1. Интересно, что ворота американцев тогда защищал Тони Эспозито, получивший гражданство США лишь накануне турнира. «Я даже не понял, как Жлуктов переиграл меня. Думал об этой шайбе, и Крутов забил снова. Это моя ошибка», — сетовал тогда на результат Эспозито.

В заключительном матче группы произошла встреча главных соперников. После нее североамериканские журналисты готовы были заранее отдать трофей команде Боумена. 7:3 в пользу Канады!

С турнирной точки зрения та игра мало что решала, но определяла оппонента по полуфиналу. Такая пощечина была очень неприятной. Особенно для Владимира Мышкина, который в третьем периоде пропустил пять шайб за семь минут.

До Канады сборная СССР обыграла шведов (6:3) и финнов (6:1), но в целом предварительный раунд Кубка она провела неровно. Как отмечали многие хоккеисты, новость о гибели Харламова заметно повлияла на игру на той стадии.

С семью очками в группе СССР занял второе место и вышел в полуфинал на Чехословакию. Групповой раунд в исполнении команды Тихонова не впечатлил высшее руководство, а по линии ЦК даже было отправлено распоряжение разобраться в проблемах и наладить игру. Вряд ли именно этот факт значительно повлиял на дальнейший ход турнира — но сборную СССР уже было не остановить.

Кубок Канады-1981: сборная СССР. Фото «СЭ»

На пути в финал

Оба полуфинала прошли по схожему сценарию. Хозяева турнира довольно уверенно разобрались с американцами (4:1), а СССР с таким же счетом обыграл Чехословакию. Дублем отметился Сергей Шепелев, а Третьяк в очередной раз вдохновил североамериканскую прессу. Местные журналисты искренне считали, что он единственный, кто может остановить их сборную.

«Канадцы допустили ошибку, когда решили посетить нашу тренировку. Я там не пропустил ни одной шайбы. Когда увидел их, то сделал все возможное для этого. Сразу будто дополнительные силы появились. Думал показать им, кто я есть», — вспоминает Третьяк.

У хозяев также был дополнительный стимул для победы в финале. За два месяца до старта турнира скончался знаменитый канадский активист Терри Фокс. Из-за злокачественной опухоли ему ампутировали ногу, но он предпринял попытку марафонского пробега через всю Канаду, чтобы получить пожертвования на онкологические исследования. За 143 дня Фокс пробежал около пяти тысяч километров, а его акция собрала более двадцати миллионов долларов. К сожалению, опухоль распространилась в легкие и Терри не смог закончить марафон. Парню было всего 23 года. Для всей Канады он стал национальным героем. Хоккеисты очень хотели завоевать трофей и посвятить победу Фоксу.

Внимание к матчу было колоссальным. Удивительно, но на все игры турнира можно было купить билеты без особых проблем. Посещаемость в некоторых городах заметно хромала, однако с финалом дела обстояли иначе. Попасть в монреальский «Форум» было невероятно трудно, а пресс-ложа ломилась от количества журналистов. Большинство из них не оставляли шансов команде Тихонова.

«Не понимаю, почему многие были так уверены в их победе. В 1979 году мы победили 6:0. Это всего лишь психологические атаки с их стороны. Хорошо, что мы на английском не умели читать в то время, а то знатно посмеялись бы. Матч выигрывается только после свистка. Ни один нормальный хоккеист не скажет до стартового вбрасывания, что у соперника нет шансов. Это даже не принято в профессиональном хоккее», — говорит Фетисов.

Кубок Канады-1981. Финал

СССР — Канада — 8:1 (0:0, 3:1, 5:0)

Голы: Ларионов (Крутов, Макаров) 24.56 — 1:0. Жиль (Босси, Троттье), 28.02 — 1:1. Шепелев (Фетисов, Касатонов), 31.15 — 2:1. Шепелев (бол., Капустин, Касатонов), 36.28 — 3:1. Шепелев (Макаров), 41.39 — 4:1. Крутов (мен.), 44.08 — 5:1. Ларионов (Касатонов, Фетисов), 56.00 — 6:1. В. Голиков (И.Гимаев, Шалимов), 58.39 — 7:1. Скворцов (Васильев), 59.19 — 8:1.

СССР: Третьяк; Фетисов (2) — Касатонов (2), Крутов (4) — Ларионов — Макаров; Бабинов — Васильев, Капустин — Шепелев — Шалимов; Первухин — Билялетдинов (2); Дроздецкий — В.Голиков — И.Гимаев, Хомутов — Жлуктов — Скворцов (2).

Канада: Лиут; Робинсон — Потвен (2), Гейни — Горинг — Дюгей; Бек — Энгблом (2), Жиль — Троттье — Босси; Хартсбург (4) — Бурк; Дионн (2) — Гретцки — Лефлер, Мидлтон — Линзмен — Гейр.

Судья: Олссон (Швеция).

Штраф: 12-12.

Броски: 26 (4, 14, 8) — 27 (12, 11, 4).

Главная битва

Однако по первому периоду складывалось впечатление, что канадские хоккеисты действительно ни на секунду не сомневаются в победе. «Кленовые» контролировали ход матча и в три раза (12-4) перебросали своего соперника. Усложняли ситуацию и травмы Владимира Первухина, Зинэтулы Билялетдинова и Мальцева. Первые двое повредили плечевые суставы, но все-таки сумели выйти на лед, а вот форвард «Динамо» сыграть не смог.

К счастью, уверенные действия Третьяка не позволили канадцам почувствовать вкус крови. Помог охладить пыл хозяев и гол Игоря Ларионова, который убежал в контратаку с Крутовым и Макаровым. Однако всего через три минуты Жиль заставил вскочить на трибунах «Форума» 16 тысяч болельщиков. Форвард вряд ли мог подумать, что та шайба станет последней на турнире для его команды.

Настало время Сергея Шепелева. Он в тот вечер был неудержим. Форвард «Спартака» впервые попал в сборную в предыдущем сезоне, стал чемпионом мира-1981 в Швеции, но натуральный хет-трик в матче такого уровня, да еще при счете 1:1, — это фантастика. Его шайбы полностью переломили ход той встречи и прижали канадцев к стенке.

«Третьяк провел хороший матч, но ничего фантастического в финале он не сделал. Конечно, броски были, однако большая часть из-за периметра. Для вратаря такого уровня это ни о чем. Вся команда сыграла хорошо, но главным героем стал Шепелев. Он забросил три шайбы в финале и две в полуфинале. Один из лучших хоккеистов турнира, которого почему-то не так часто вспоминают. Порой мы зациклены на каких-то определенных именах и нам кажется, что они самые главные. Это неправильно», — продолжает Фетисов.

Спартаковская тройка Капустин — Шепелев — Шалимов отлично смотрелась на турнире и была близка по результативности к первой армейской. А Шепелев с шестью шайбами и вовсе стал лучшим снайпером сборной СССР.

Еще одно украшение финала, помимо хет-трика форварда «Спартака», — гол Владимира Крутова в меньшинстве. Нападающий ложным замахом разобрался с Лефлером и легко переиграл Льюта. 1:5 — это нокдаун, после которого Канада так и не сумела подняться.

«Наши контратаки были просто кинжальными. Канадцы пребывали в шоке и растерянности. Я никогда не видел их сборную в таком подавленном состоянии. Обычно они бьются до самого конца. Если что-то идет не по плану, то начинают цепляться, драться. А тогда в концовке они полностью отдали игру. Команда будто смирилась. После четвертой шайбы им нужно было менять вратаря. Было видно, что он не в форме и поплыл», — рассуждает Третьяк.

Тишина и слезы

Концовка стала простой формальностью. Ларионов, Владимир Голиков и Александр Скворцов добили хозяев и сделали счет на табло совсем неприличным — 8:1. Канадские болельщики во время последних голов даже аплодировали хоккеистам СССР — происходившее на льду было похоже на какой-то невероятный спектакль.

Правда, после финальной сирены на трибунах стояла полная тишина. Зрители медленными ручейками стали расходиться, а игроки сборной Канады молча смотрели на лед. Уэйн Гретцки даже не сумел сдержать слез. «В моей жизни были разочарования, но это самое худшее из всех», — сказал тогда молодой форвард, у которого все победы еще были впереди.

Канадские хоккеисты после финала.

Боумен был просто подавлен и в порыве эмоций намекнул, что финал из одного матча — это не совсем честно. «Я полностью разочарован результатом. По игре мы не заслуживали поражения с разницей в семь шайб. Обидно вложить столько работы в этот турнир и уступить в последнем матче. В единственной игре, которая решает все, нужен вратарь, показывающий свой лучший хоккей. У них сегодня был такой голкипер. Думаю, что серия из нескольких встреч могла бы точнее выявить лучшую команду. Очень трудно играть против сборной СССР, игроки которой проводят вместе практически круглый год, а у наших парней было лишь пять недель на подготовку», — делился эмоциями великий тренер.

Организаторы быстро поняли, что к чему, и все последующие финалы Кубка стали проводить до двух побед. «Формат же не мы выбирали. Так что все эти разговоры в пользу бедных. Если судейство было бы объективным, то мы и в 1987 году победили бы их. Арбитры тогда у них были из Канады. Это фора, которая в мировом спорте не дается никому», — говорит Фетисов.

Боумен даже спустя долгие годы не любит вспоминать турнир 1981 года. Настолько лично он принял то поражение. Однажды в «Детройте», которым руководил тренер, Фетисов остался вне заявки на матч из-за неудачного упоминания того финала.

«Конечно, он до сих пор не любит говорить на эту тему. Вполне естественная реакция. Скотти понимает, что у них был точно такой же шанс на победу. Он переживал. Тем более проиграл финал в Монреале. Там, где тренировал клуб и был кумиром для всех. Я до сих пор не пойму, почему мы в истории нашего хоккея упоминаем это событие вскользь», — размышляет Фетисов.

Кубок Канады-1981% лучшие бомбардиры. Фото «СЭ»

Отдайте кубок!

После сирены вручили индивидуальные награды. Третьяк был признан самым ценным игроком турнира, после чего премьер-министр Канады Пьер Трюдо передал кубок капитану сборной СССР Валерию Васильеву. Уже в раздевалке произошла очередная знаменитая история. Команда не знала, что приз должен остаться на своей родине, и из-за недопонимания возникла небольшая потасовка.

Организатор турнира Алан Иглсон пытался разрешить ситуацию, но в итоге в дело пришлось вмешаться даже полиции. «Мы были раздавлены. Пиво и шампанское остались неоткрытыми. Я вышел из раздевалки, и тут наш врач начал кричать, что русские воруют кубок. Я сразу же помчался туда», — вспоминает с улыбкой Иглсон.

В результате споров 40-килограммовый кленовый лист уронили. Сейчас он хранится в Зале хоккейной славы — его легко узнать по слегка погнутому уголку.

«Нам даже не объяснили, что по регламенту кубок остается в Канаде, поэтому вся неразбериха и произошла. Журналисты воспользовались ситуацией и сделали из всего этого политический заговор. Сперва мы, конечно, были шокированы. Думали, что повезем кубок домой. Хотели показать его нашим болельщикам. Мы с Лешей Касатоновым паковали трофей в сумку с запасной формой и даже не подумали, что для него есть специальный ящик. Вскоре пришла полиция, но мы их выкинули и закрыли дверь», — вспоминает Фетисов.

Valeri Vasilyev and Denis Potvin, Canada Cup 1981 pic.twitter.com/ct1jofjxn2 — Jen (@NHLhistorygirl) January 10, 2018

Все это не понравилось даже канадцам, которые посчитали такой жест организаторов явным неуважением к сопернику. В местной прессе по ним прошлись журналисты. «Этот турнир доказал, что Советы играют за свой серп с молотом лучше, чем НХЛ за доллары. Послушай, Иглсон, их команда не должна воровать Кубок Канады, потому что он на самом деле принадлежит им», — писали в журнале Sports Illustrated.

Болельщик из Виннипега Джордж Смит был настолько восхищен игрой СССР, что среди своих соотечественников организовал сбор средств для изготовления точной копии кубка. В декабре она была доставлена в Москву, где хранится и сейчас. Советские хоккеисты пусть и вернулись на родину без главного трофея, зато настоящими героями. Сразу же после прилета вся команда отправилась на Кунцевское кладбище, где был похоронен Харламов.

Символическая сборная

Вратарь — Владислав Третьяк (СССР)

Защитники — Арнольд Кадлец (Чехословакия), Алексей Касатонов (СССР)

Нападающие — Майк Босси (Канада), Жильбер Перро (Канада), Сергей Шепелев (СССР)

Ценность победы

«Многие не верили в нашу победу. Честно сказать, мы и сами не были уверены в том, что сможем обыграть ту мощную Канаду. До финала встречались с ними дважды, и оба раза они нас во многом переиграли. Разумеется, мы настраивались только на победу, но в подсознании чувствовали, что соперник сильнее. Тем более что они выступали перед своими болельщиками.

Помню, как перед матчем к нам пришел Ролан Быков и сказал, что мы обязательно победим. Мы восприняли его слова спокойно и немного скептично, но в итоге после игры он одним из первых прибежал поздравлять нашу команду. Турнир был очень важен для нас и всего мирового хоккея. Хотя, конечно, розыгрыш 1981 года канадцы редко вспоминают. Или вообще стараются избегать этой темы. Они помнят только победы. Но самое главное, что сейчас мы все-таки говорим о нашей великой истории. Ее необходимо помнить и правильно воспитывать молодежь. Мы обязаны не забывать те победы, тех игроков и сказать им большое спасибо", — заключает Третьяк.

«Это одна из самых важных побед для советского хоккея. Много чего было поставлено на карту в борьбе двух хоккейных систем. С точки зрения оценки тебя как хоккеиста это, наверное, лучший вызов. Составы у всех команд были великолепные. Мы обыграли сильнейшую сборную мира на тот момент, с лучшим тренером всех времен, да еще в Мекке хоккея. Та игра задала новый вектор развития этого спорта», — делает вывод Фетисов.

К сожалению, больше на турнирах с участием всех сильнейших наши хоккеисты за следующие 40 лет никогда не побеждали. Так что тот Кубок Канады — главный пример стойкости, мужества и сильнейшей мотивации, которые так необходимы спортсменам. Игроки того поколения написали невероятную историю, забыть которую ни в коем случае нельзя.