Хоккей
Кубок мира
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок мира

Сегодня, 21:35

Фетисов — о Кубке мира: «Последняя надежда была на НХЛ. Похоже, хороших новостей можно не ждать»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что Кубок мира с высокой долей вероятности пройдет без участия сборной России.

«Печально все это. НХЛ имеет свою позицию по отношению к спортивным, так скажем, принципам. Ну, не играла бы Швеция и Финляндия, ну, ничего страшного! А теперь будет без России. Не совсем ожидаемая реакция. Если бы они хотели сделать чисто турнир энхаеловцев без федераций, то надо было делать такой же по аналогии с теми турнирами, которые уже были. Отстранение продлевается? Не знаю. Хороших новостей теперь можно не ждать? Похоже, нет, последняя надежда была на НХЛ», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

В Кубке мира, который организует НХЛ в 2025 году, должны принять участие сборные Канады, Финляндии, Швеции и США.

Журналист Эллиотт Фридман сообщил, что сборная России не будет допущена к участию в турнире. По его словам, соревнование продлится неделю и может пройти в Европе и Северной Америке.

Источник: Vseprosport
Сборная России по хоккею
Вячеслав Фетисов
1
1
Читайте также
«Верх лицемерия и цинизма». Россия обвинила Томаса Баха в дискриминации с трибуны ООН
Итоги отбора Евро-2024: какие сборные вышли напрямую, когда жеребьевка, как будет разыгран плей-офф
Медведев опубликовал анекдот о российском танке в Финляндии
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Юрист назвал основания для отказа в выдаче денег со вкладов
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
Сборная России перед Кубком мира: начало
Третьяк: "Знарок заслужил пост главного тренера сборной России"
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Шуми Бабаев: «НХЛ стреляет себе в ногу, Кубок мира без россиян — это уже не основной турнир»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости