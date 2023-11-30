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Сегодня, 18:59

Быков объяснил отказ Финляндии участвовать в Кубке мира в случае допуска России

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Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что сборная Финляндии пропустит Кубок мира по хоккею, если будет допущена Россия.

«Это цепная реакция от политического давления!» — сказал Быков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году в канадском Торонто, где сборная России дошла до полуфинала. Победу одержала Канада.

Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Вячеслав Быков
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