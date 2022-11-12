Хоккей
Кубок мира
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок мира

12 ноября, 12:21

Губерниев — о переносе Кубка мира: «Понимают, что российская команда нужна»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на перенос Кубка мира по хоккею.

«Видимо, нам дают шанс выступить. Понимают, что все-таки российская команда нужна. Надеюсь, что к этому моменту ситуация станет лучше. Но, если в этой ситуации даже НХЛ немного дрогнула с учетом такого непринятия российского спорта, то это лишний раз говорит о том, что во всех остальных видах все будет плохо. Все и так плохо, а будет еще хуже с точки зрения нашего допуска», — сказал Губерниев «СЭ».

В пятницу, 11 ноября НХЛ выступила с заявлением, в котором сообщила о переносе Кубка мира, который должен был состояться в феврале 2024 года.

Лига планирует провести турнир в феврале 2025 года.

Кубок мира по&nbsp;хоккею. Мировой хоккей без топ-турнира — минимум на девять лет. НХЛ не захотела дискриминировать российских звезд

Хоккей
НХЛ
Сборная России по хоккею
Дмитрий Губерниев
2
4
Читайте также
Наших фигуристов отправили в закуток в угоду хоккеистам. Закулисье «Гран-при»
Свечников и Кочетков привели в восторг Америку: яркий матч россиян в НХЛ
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кожевников о переносе Кубка мира: «В НХЛ хотят, чтобы в турнире участвовали русские»

Малкин — о сборной России на Кубке мира: «Удивлен, что мы не играем. Я расстроен»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости