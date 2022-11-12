Губерниев — о переносе Кубка мира: «Понимают, что российская команда нужна»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на перенос Кубка мира по хоккею.

«Видимо, нам дают шанс выступить. Понимают, что все-таки российская команда нужна. Надеюсь, что к этому моменту ситуация станет лучше. Но, если в этой ситуации даже НХЛ немного дрогнула с учетом такого непринятия российского спорта, то это лишний раз говорит о том, что во всех остальных видах все будет плохо. Все и так плохо, а будет еще хуже с точки зрения нашего допуска», — сказал Губерниев «СЭ».

В пятницу, 11 ноября НХЛ выступила с заявлением, в котором сообщила о переносе Кубка мира, который должен был состояться в феврале 2024 года.

Лига планирует провести турнир в феврале 2025 года.