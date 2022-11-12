Малкин удивлен тем, что сборная России не может выступить на Кубке мира

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал то, что сборная России не может выступить на Кубке мира.

«Если вам нужны лучшие игроки, Россия — одна из лучших команд. У нас отличные игроки. Если мы играем в НХЛ, то почему не можем выступать на Кубке мира? Здесь мы играем с теми же самыми парнями — шведами, финнами, канадцами, американцами. Так почему мы не можем играть друг против друга в национальных командах? Я удивлен, что мы не играем. Я расстроен», — приводит слова Малкина The Athletic.

Также 36-летний форвард высказался о том, что НХЛ перенесла Кубок мира в 2024 года на февраль 2025 года.

«Слишком долго ждать. Конечно, я не знаю, почему в итоге было принято такое решение, но мы должны играть. Это спорт, понимаете? Спорт может сделать все, что угодно», — отметил Малкин.

11 ноября заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что НХЛ хочет, чтобы российские хоккеисты приняли участие в Кубке мира. Турнир последний раз состоялся в 2016 году. На нем сборная России дошла до полуфинала, а победу одержали канадцы.

20 августа ИИХФ заявила, что не планирует допускать сборную России до международных соревнований под эгидой организации в 2023 году.