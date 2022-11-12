Малкин — о сборной России на Кубке мира: «Удивлен, что мы не играем. Я расстроен»
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал то, что сборная России не может выступить на Кубке мира.
«Если вам нужны лучшие игроки, Россия — одна из лучших команд. У нас отличные игроки. Если мы играем в НХЛ, то почему не можем выступать на Кубке мира? Здесь мы играем с теми же самыми парнями — шведами, финнами, канадцами, американцами. Так почему мы не можем играть друг против друга в национальных командах? Я удивлен, что мы не играем. Я расстроен», — приводит слова Малкина The Athletic.
Также 36-летний форвард высказался о том, что НХЛ перенесла Кубок мира в 2024 года на февраль 2025 года.
«Слишком долго ждать. Конечно, я не знаю, почему в итоге было принято такое решение, но мы должны играть. Это спорт, понимаете? Спорт может сделать все, что угодно», — отметил Малкин.
11 ноября заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что НХЛ хочет, чтобы российские хоккеисты приняли участие в Кубке мира. Турнир последний раз состоялся в 2016 году. На нем сборная России дошла до полуфинала, а победу одержали канадцы.
20 августа ИИХФ заявила, что не планирует допускать сборную России до международных соревнований под эгидой организации в 2023 году.