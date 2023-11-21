Хоккей
Кубок мира
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок мира

Сегодня, 22:20

Татьяна Тарасова: «Попытки исключить Россию из мирового хоккея — идиотизм в чистом виде»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Дочь прославленного хоккейного тренера Анатолия Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отсутствии сборной России на крупных международных турнирах.

«Кубок мира по хоккею пройдет без России? Конечно, это безобразие. Хоккей — наш национальный вид спорта. Попытки исключить Россию из мирового хоккея — идиотизм в чистом виде», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

В Кубке мира, который организует НХЛ в 2025 году, должны принять участие сборные Канады, Финляндии, Швеции и США. Журналист Эллиотт Фридман сообщил, что сборная России не будет допущена к участию в турнире. По его словам, соревнование продлится неделю и может пройти в Европе и Северной Америке.

Источник: РБ Спорт
Кубок мира
Сборная России по хоккею
Татьяна Тарасова
1
0
Читайте также
«Слезы радости и ощущение счастья. А вы говорите о боли?!» Бобровский — о плей-офф и финале Кубка Стэнли
Сборная России не выступит на Кубке мира по хоккею в 2025 году
Антонов назвал новый пакет помощи США для Украины успокоительной пилюлей
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
Премьер-министр Японии выразил готовность к запуску спутника КНДР
На Курскую АЭС-2 доставили «атомное сердце» второго энергоблока
Популярное видео
Сборная России перед Кубком мира: начало
Третьяк: "Знарок заслужил пост главного тренера сборной России"
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Дементьев: «Кубок мира без России будет больше для специалистов, чем для болельщиков»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости