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12 ноября, 14:20

Вайсфельд: «В НХЛ поняли, что без России получат с проведения Кубка мира меньше денег»

Вайсфельд назвал две причины переноса Кубка мира по хоккею
Анна Горшкова
Корреспондент
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал решение НХЛ перенести на Кубок мира по хоккею, который должен был состояться в 2024 году. Лига надеется провести Кубок мира в феврале 2025 года.

«Я думаю, тут несколько аспектов. Кубок мира — бизнес. Без России этот турнир трудно представить, его качество заметно упадет. Наверное, там люди просчитали возможные варианты и пришли к выводу, что без нашей сборной играть коммерчески нецелесообразно.

Другой момент. Я уверен: все все прекрасно понимают. Просто чиновники, хоккейные в том числе, сделать ничего не могут. НХЛ — одна из самых независимых спортивных организаций, она не связана ни с МОК, ни с ИИХФ, ни с кем. Они могут высказывать свою точку зрения, решать, ни на кого не оглядываясь. Но у них нет выбора. Над ними политики», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига по-прежнему хочет, чтобы российские хоккеисты приняли участие в Кубке мира. Последний турнир состоялся в 2016 году в канадском Торонто, где сборная России дошла до полуфинала. Победу одержала Канада.

 
Кубок мира по&nbsp;хоккею. Мировой хоккей без топ-турнира — минимум на девять лет. НХЛ не захотела дискриминировать российских звезд

 

Источник: РБ Спорт
Кубок мира
НХЛ
Сборная России по хоккею
Леонид Вайсфельд
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