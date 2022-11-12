Вайсфельд: «В НХЛ поняли, что без России получат с проведения Кубка мира меньше денег»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал решение НХЛ перенести на Кубок мира по хоккею, который должен был состояться в 2024 году. Лига надеется провести Кубок мира в феврале 2025 года.

«Я думаю, тут несколько аспектов. Кубок мира — бизнес. Без России этот турнир трудно представить, его качество заметно упадет. Наверное, там люди просчитали возможные варианты и пришли к выводу, что без нашей сборной играть коммерчески нецелесообразно.

Другой момент. Я уверен: все все прекрасно понимают. Просто чиновники, хоккейные в том числе, сделать ничего не могут. НХЛ — одна из самых независимых спортивных организаций, она не связана ни с МОК, ни с ИИХФ, ни с кем. Они могут высказывать свою точку зрения, решать, ни на кого не оглядываясь. Но у них нет выбора. Над ними политики», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига по-прежнему хочет, чтобы российские хоккеисты приняли участие в Кубке мира. Последний турнир состоялся в 2016 году в канадском Торонто, где сборная России дошла до полуфинала. Победу одержала Канада.