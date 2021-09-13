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Фетисов назвал главным героем победного Кубка Канады-1981 Сергея Шепелева

14:30
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Бывший защитник сборной СССР Вячеслав Фетисов в день 40-й годовщины победы на Кубке Канады-1981 вспомнил финальный матч турнира, где советская команда разгромила канадцев со счетом 8:1.

— Третьяк провел хороший матч, но ничего фантастического в финале он не сделал. Конечно, броски были, однако большая часть была из-за периметра. Для вратаря такого уровня это ни о чем. Вся команда сыграла хорошо, но главным героем стал Шепелев. Он забросил три шайбы в финале и две в полуфинале. Один из лучших хоккеистов турнира, которого почему-то не так часто вспоминают. Порой мы зациклены на каких-то определенных именах и нам кажется, что они самые главные. Это неправильно", — говорит Фетисов.

«Советы играют за серп с молотом лучше, чем НХЛ за доллары». Величайшей победе нашего хоккея — 40 лет!

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Андрей Жданюк все материалы автора

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