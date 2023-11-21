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Сегодня, 11:39

Глава NHLPA Уолш заявил, что Россию могут не допустить до участия в Кубке мира-2025

Алина Савинова
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Евгений Малкин и Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш сообщил, что россияне, вероятнее всего, попустят Кубок мира в 2025 году.

«Скорее всего, нет. В данном случае речь идет о более серьезной проблеме. Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире (с россиянами). Вы должны принимать во внимание все это», — цитирует Уолша Daily Faceoff.

Ранее журналист Эллиотт Фридман сообщил, что сборная России не будет допущена до участия в Кубке мира. По его словам, турнир продлится неделю и может пройти в Европе и Северной Америке. Последний раз Кубок мира по хоккею проводился в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады.

Международная федерация хоккея отстранила сборную России от участия в турнирах весной 2022 года на фоне ситуации в Украине. В марте 2023-го организация продлила отстранение россиян.

Кубок мира
Сборная России по хоккею
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