Глава NHLPA Уолш заявил, что Россию могут не допустить до участия в Кубке мира-2025

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш сообщил, что россияне, вероятнее всего, попустят Кубок мира в 2025 году.

«Скорее всего, нет. В данном случае речь идет о более серьезной проблеме. Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире (с россиянами). Вы должны принимать во внимание все это», — цитирует Уолша Daily Faceoff.

Ранее журналист Эллиотт Фридман сообщил, что сборная России не будет допущена до участия в Кубке мира. По его словам, турнир продлится неделю и может пройти в Европе и Северной Америке. Последний раз Кубок мира по хоккею проводился в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады.

Международная федерация хоккея отстранила сборную России от участия в турнирах весной 2022 года на фоне ситуации в Украине. В марте 2023-го организация продлила отстранение россиян.