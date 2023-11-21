Источник: Россия не примет участие в Кубке мира-2025
Сборная России не примет участие в Кубке мира в 2025 году, сообщил журналист Эллиотт Фридман.
По сведениям источника, турнир продлится неделю и может пройти в Европе и Северной Америке. Ожидается, что в Кубке мира примут участие 4 или 6 команд, сборная России не будет допущена.
Последний раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады, Россия в полуфинале уступила канадцам со счетом 3:5.
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