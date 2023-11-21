Хоккей
Кубок мира
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок мира

Сегодня, 02:33

Источник: Россия не примет участие в Кубке мира-2025

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото Reuters

Сборная России не примет участие в Кубке мира в 2025 году, сообщил журналист Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, турнир продлится неделю и может пройти в Европе и Северной Америке. Ожидается, что в Кубке мира примут участие 4 или 6 команд, сборная России не будет допущена.

Последний раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады, Россия в полуфинале уступила канадцам со счетом 3:5.

Сборная Канады по хоккею
Сборная России по хоккею
5
0
Читайте также
«Любой упавший с неба мяч словно умирает у него на ноге». Почему Бербатов был уникальным нападающим
За полтора года из безвестности — в звезду «Торпедо» Ларионова. Интервью самого техничного защитника КХЛ
Посол Израиля в РФ указал на отсутствие уверенности в исполнении обещаний ХАМАС
На Украине сообщили о призывах Запада к переговорам с Россией
Одну из отравившихся насмерть метадоном в Астрахани нашли в подъезде
В секторе Газа остаются более 1200 граждан США
Популярное видео
Сборная России перед Кубком мира: начало
Третьяк: "Знарок заслужил пост главного тренера сборной России"
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тардиф назвал большой проблемой проведение Кубка мира в феврале 2025 года

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости