В НХЛ заявили, что хотят видеть российских хоккеистов на Кубке мира

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига хочет видеть российских спортсменов на Кубке мира по хоккею в 2025 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Expressen.

«Мы хотим, чтобы россияне могли участвовать в турнире, в котором участвуют лучшие. Не считаем справедливым возложение на них ответственности за решения, которые были приняты их правительством. В конце концов лучшие хотят сразиться с лучшими», — приводит РИА «Новости» слова Дэйли.

В ноябре Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявили, что Кубок мира по хоккею переносится с 2024 на 2025 год.

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году, все игры турнира прошли в канадском Торонто.