Быков считает, что Кубок мира-2025 без участия России будет неполноценным
Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что сборная России не примет участия в Кубке мира в 2025 году.
Ранее об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман.
«На мой взгляд, турнир будет неполноценным без участия сборной России! В любом случае наши спортивные чиновники должны искать решение для спарринг-матчей с другими странами», — сказал Быков «СЭ».
По сведениям источника, турнир продлится неделю и может пройти в Европе и Северной Америке. Ожидается, что в Кубке мира примут участие 4 или 6 команд, сборная России не будет допущена.
Последний раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады, Россия в полуфинале уступила канадцам со счетом 3:5.
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