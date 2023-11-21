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Сегодня, 19:35

Дементьев: «Кубок мира без России будет больше для специалистов, чем для болельщиков»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал информацию о том, что Кубок мира, скорее всего, пройдет без сборной России.

«Этот турнир в любом случае будет интересен, потому что там будут выступать очень серьезные игроки. Но в большой степени для специалистов, чем для болельщиков. Потому что для болельщиков противостояние с Россией будет иметь первостепенное значение. Для любой сборной — Швеции, Финляндии, а тем более Канады и США. Я надеюсь, что это решение не окончательное. Все-таки финансовый вопрос немаловажный. Это повиляет на рейтинги турнира и финансовые сборы», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

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В Кубке мира, который организует НХЛ в 2025 году, должны принять участие сборные Канады, Финляндии, Швеции и США. Журналист Эллиотт Фридман сообщил, что сборная России не будет допущена к участию в турнире. По его словам, соревнование продлится неделю и может пройти в Европе и Северной Америке.

Источник: РБ Спорт
Кубок мира
Сборная России по хоккею
Алексей Дементьев
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