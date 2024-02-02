НХЛ планирует провести международный турнир в 2025 году без участия сборной России

НХЛ планирует провести международный турнир без сборной России, сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

По сведениям источника, в турнире примут участие сборные Канады, США, Финляндии и Швеции. Соревнования могут пройти в Монреале и Бостоне.

В ноябре 2022 года НХЛ объявила о переносе Кубка мира. Турнир планировалось провести в феврале 2024 года, а теперь в лиге рассчитывают организовать его в феврале 2025-го.

Последний Кубок мира проходил в 2016 году в канадском Торонто.