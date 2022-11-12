Тардиф подтвердил, что ИИХФ не вовлечена в подготовку Кубка мира

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что организация по-прежнему не вовлечена в подготовку и проведение Кубка мира.

«Как я уже говорил ранее, ИИХФ не вовлечена в подготовку Кубка мира, в каком бы году он ни проходил», — приводит слова Тардифа ТАСС.

11 ноября Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с заявлением о переносе Кубка мира по хоккею. Турнир, который был запланирован на 2024 год, не состоится. Лига рассчитывает организовать Кубок мира в феврале 2025 года.

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году в канадском Торонто, где сборная России дошла до полуфинала. Победу одержала Канада.