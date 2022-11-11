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11 ноября, 23:40

НХЛ хочет, чтобы российские хоккеисты участвовали в Кубке мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Билл Дэйли.
Фото Global Look Press

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига по-прежнему имеет желание, чтобы российские хоккеисты приняли участие в Кубке мира.

«Это мероприятие, принадлежащее НХЛ и профсоюзу игроков. Нет никаких сомнений в том, что мы хотим, чтобы российские игроки имели возможность участвовать в нем независимо от того, в каком году турнир будет проходить», — сказал Дэйли ТАСС.

11 ноября пресс-служба НХЛ сообщила, что Кубок мира, запланированный на февраль 2024 год, не состоится «с учетом нынешних условий». Лига надеется, что турнир удастся провести в феврале 2025 года.

Кубок мира последний раз состоялся в 2016 году. На нем сборная России дошла до полуфинала, а победу одержали канадцы.

Источник: https://tass.ru/sport/16305033
Кубок мира
НХЛ
Сборная России по хоккею
Билл Дэйли
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