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11 ноября, 22:55

НХЛ выступила с заявлением о переносе Кубка мира-2024

Иван Шитик
Корреспондент
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Заявление НХЛ.
Фото Global Look Press

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с заявлением о переносе Кубка мира по хоккею. Турнир планировалось провести в феврале 2024 года как в Северной Америке, так и в Европе. Теперь в НХЛ рассчитывают организовать Кубок мира в феврале 2025-го.

«В течение последнего года лига и ассоциация игроков работали над планами проведения следующего Кубка мира, главного международного хоккейного турнира между лучшими командами, в феврале 2024 года. К сожалению, в нынешних условиях проведение турнира в это время не представляется возможным. Мы надеемся, что Кубок мира состоится в феврале 2025 года», — говорится в заявлении на официальном сайте НХЛ.

Евгений Малкин, Александр Овечкин и&nbsp;Сергей Плотников (слева направо). Европейцы не хотят играть с Россией. Бойкот заставит НХЛ перенести Кубок мира?

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году в канадском Торонто, где сборная России дошла до полуфинала. Победу одержала Канада.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига по-прежнему имеет желание, чтобы российские хоккеисты приняли участие в Кубке мира.

20 августа ИИХФ заявила, что не планирует допускать сборную России до международных соревнований под эгидой организации в 2023 году.

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