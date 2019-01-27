16:38 | Хоккей — Женщины

Женский хоккейный клуб "СКСО" победил впервые за пять лет

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Женский хоккейный клуб "СКСО" в матче регулярного чемпионата ЖХЛ победил "СКИФ" со счетом 2:1. Это первая победа команды за 5 лет 3 месяца и 8 дней. До сегодняшнего дня у команды было 171 поражение подряд.

 

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