Женский хоккейный клуб "СКСО" победил впервые за пять лет

Женский хоккейный клуб "СКСО" в матче регулярного чемпионата ЖХЛ победил "СКИФ" со счетом 2:1. Это первая победа команды за 5 лет 3 месяца и 8 дней. До сегодняшнего дня у команды было 171 поражение подряд.

Есть победа!

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Сборная команда Свердловской области празднует победу над соперником - впервые в ЖХЛ!

Спустя 5 лет, 3 месяца и 8 дней, после 171 проигранного матча СКСО зарабатывает 3 очка в матче против СКИФа.#КрасиваяЛига pic.twitter.com/472ufWTseC – ЖХЛ. Красивая Лига (@whl_ru) 27 января 2019 г.