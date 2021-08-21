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Защитник женской сборной России Смирнова из-за повреждения не сыграет на чемпионате мира

09:13

Защитник женской сборной России Юлия Смирнова не сыграет на чемпионате мира.

«Изменение в составе женской сборной: из-за повреждения, полученного в контрольном матче против США, защитник Юлия Смирнова не сможет принять участия в женском чемпионате мира», — говорится в сообщении национальной команды в Twitter.

Женский ЧМ-2021 пройдет в Калгари с 20 августа по 1 сентября. Сборная России в группе A встретится с США, Финляндией, Канадой и Швейцарией. Первый матч на турнире россиянки проведут против швейцарок 22 августа (1.00 мск).

Чемпионат мира по хоккею среди женщин: расписание матчей сборной России

Дополнительная информация:

https://twitter.com/russiahockey/status/1428960690509918210

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Сергей Разин все материалы автора

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