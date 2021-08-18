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Первые матчи женского чемпионата мира пройдут без зрителей

23:36

С 20 августа по 1 сентября в Калгари (Канада) пройдет женский чемпионат мира по хоккею. Первые матчи турнира точно пройдут без присутствия зрителей на трибунах, сообщает ИИХФ.

Федерация хоккея Канады активно работает над тем, чтобы болельщики все же были допущены на арену через некоторое время.

Сборная России сыграет в группе А с командами Швейцарии, Канады, США и Финляндии.

Четвертьфинальные матчи состоятся 28 и 29 августа, полуфинальные — 30 и 31 августа. Матч за 3-е место пройдет 31 августа, финал — 1 сентября.

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Иван Шитик все материалы автора

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