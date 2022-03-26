СКИФ досрочно выиграл регулярный чемпионат Женской хоккейной лиги

26 марта СКИФ досрочно стал победителем регулярного чемпионата-2021/2022 Женской хоккейной лиги после того, как «КРС Ванке Рэйз» обыграл «Агидель» в дополнительное время. Команда Брайана Идалски отстает от нижегородок на семь очков за два матча до конца регулярки.

СКИФ выиграл регулярный чемпионат ЖХЛ впервые — в год 25-летия клуба. В 33 матчах нижегородки набрали 86 очков. Команда лидировала в турнирной таблице с ноября и стала первым участником плей-офф сезона-2021/2022.

Перед чемпионатом-2021/2022 СКИФ возглавил Игорь Аверкин. Под его руководством нижегородская команда проиграла лишь трем командам — дважды «Агидели» и по разу «Торнадо» и «Динамо-Неве».

В Женской хоккейной лиге нижегородская команда играет с дебютного сезона-2015/2016. СКИФ трижды становился бронзовым призером лиги (2017/2018, 2018/2019, 2021/2022).