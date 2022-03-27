СКИФ может пропустить плей-офф Женской хоккейной лиги

Нижегородский хоккейный клуб СКИФ может пропустить плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) из-за невозможности купить билеты на выездные матчи.

«Игроки сейчас играют на голом энтузиазме, и с такими финансовыми показателями мы заняли первое место в регулярном чемпионате, — заявили в пресс-службе ТАСС. — Мы в плей-офф, скорее всего, сыграем против команды из Челябинска, первая встреча назначена на 6 апреля на выезде. Эта игра сейчас под вопросом, у нас нет денег ни на покупку билетов, ни на поездку, ни на что».

СКИФ досрочно выиграл регулярный чемпионат Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), набрав 88 очков в 34 матчах. В плей-офф СКИФ сыграет с командой, занявшей восьмое место.

На данный момент восьмую строчку занимают «Белые медведицы» из Челябинска, в активе которых 23 очка по итогам 34 встреч.