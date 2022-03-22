Бывший тренер женской сборной России рассказал о нюансах работы с девушками

Бывший главный тренер женской сборной России Михаил Чеканов, ныне возглавляющий национальную сборную Киргизии, объяснил в интервью «СЭ», чем отличается работа с мужскими и женскими командами.

— Говорят, с девочками легче работать в плане дисциплины.

— Нет, это только говорят так. Во-первых, с девочками нужно вести себя порядочно, как мужчина. Если они поверят в тебя как в человека, то тогда будет легче и ты сможешь ими управлять.

Не нужно забывать о том, что любая хоккеистка — это женщина. Она смотрит на тебя сначала как на тренера, а потом как на мужчину. От этого никуда не уйти. А в силу того, что это женский коллектив, нельзя себя вести развязно, потому что наступают женские интриги. Например, на одну посмотрел с одобрением, а другой слово ласкового не сказал...

Иногда женская логика приводит к умопомрачительным умозаключениям, после которых оказывается, что во всем виноват тренер. Но в плане дисциплины все зависит от уровня интеллекта человека. Если есть игровое мышление, то человеком легче управлять. А если люди, так сказать, «нехоккейные», то ты им хоть 30 раз повтори, они не поймут, почему ошибаются.

С этим частенько приходилось сталкиваться по ходу карьеры. Люди иногда приводят ребенка на каток, а он оказывается «нехоккейным». Он вполне может заниматься другими видами спорта. Но родители почему-то упорно суют его в хоккей.

— За годы работы с девушками позволяли себя жесткие разносы?

— Конечно! Помню, как мы готовились к Олимпиаде в Сочи и девочки слили игру с финками. Мы полностью переигрывали их, но во второй половине матча начали уступать. А все почему? Потому что через два-три дня я должен был объявить окончательный состав на Игры и все боялись получить травму.

Девочки так уворачивались от шайбы, что все броски доходили до вратаря. И вот тут Остапа понесло... Я до этой игры не позволял себе так с ними разговаривать. Но по крайней мере вливание прошло, и в следующей игре мы какую-то команду очень здорово приложили с приличным счетом.

Без этого тоже нельзя. Политика кнута и пряника. Порой приходится жестко разговаривать. Но я говорю даже не про мат-перемат. Иногда кто-то из девочек забывал, что он игрок сборной России и статусное лицо. Они же представляют не только себя, а всю страну. Не хочется, чтобы кто-то показывал на них пальцем и говорил: «Ага, игрок сборной России за пивом пошел!» Поэтому приходится следить и за дресс-кодом, и за поведением. Но я по натуре больше добрый человек.