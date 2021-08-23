Нападающая женской сборной России по хоккею Ольга Сосина высказалась о поражении от Канады (1:5) во втором матче группового этапа чемпионата мира-2021.

«Мы всегда выходим играть на победу, вне зависимости от соперника. Первый период мы провели хорошо, но не реализовали свои моменты. У нас было мало бросков. Надо лезть на ворота, добивать, нагружать вратаря. Хочется уже выходить на уровень выше и стараться играть на нем не только один период, но и всю игру. Мы старались играть активно, прессинговать соперника, не уступать в силовой борьбе.

Я эмоционально отпраздновала шайбу? Всегда приятно забрасывать таким командам, как Канада. Но если честно, то я больше расстроена, что это произошло только в самом конце игры. Потому что надо было реализовывать те моменты, которые у нас были в ее начале. А этот гол — да, приятно, что смогли забросить, но шайбы престижа на последних минутах — это не то, что мы хотим от таких матчей», — приводит слова Сосиной пресс-служба ФХР.

В следующем матче сборная России встретится с США 24 августа . Начало — в 21.00 по московскому времени.