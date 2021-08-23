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Бобарико назвал причины поражения женской сборной России по хоккею от Канады на ЧМ-2021

09:10
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Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал поражение от Канады (1:5) во втором матче группового этапа чемпионата мира-2021.

«Первые 20–25 минут показывали хороший хоккей, играли, старались отвечать своими атаками на атаки соперника. Но во втором периоде Канада добавила, плюс они хорошо использовали преимущество ближней лавки, накладывали свои смены на наши и не давали нам выйти из зоны.

Две первые шайбы пропустили после быстрых контратак, и они дали канадкам импульс. Во втором перерыве изменили сочетания, и это, считаю, улучшило нашу игру в заключительные 20 минут. Валерии Меркушевой дали отдохнуть — у нас в команде три хороших вратаря, и я считаю, что и Морозова, и Пругова выглядели сегодня достойно», — приводит слова Бобарико пресс-служба ФХР.

В следующем матче сборная России 24 августа встретится с США. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Женский ЧМ-2021 проходит в Калгари с 20 августа по 1 сентября. 

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/82030/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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