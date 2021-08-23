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Хоккеистка Лифатова — о сборной Канады: «Каждая мечтает сыграть с одной из лучших команд мира»

09:22
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Нападающая женской сборной России по хоккею София Лифатова рассказала об эмоциях от матча с Канадой (1:5) на групповом этапе чемпионата мира-2021.

«Я не сильно переживала перед матчем с Канадой. Наоборот, мне кажется, каждая мечтает сыграть с одной из лучших команд мира. У меня хорошее взаимопонимание с партнерами по звену, я с ними играю и в клубе, поэтому трудностей не было, надо было просто войти в игру. Последний раз подобные эмоции испытывала на молодежном чемпионате мира, когда мы взяли бронзовые медали», — приводит слова Лифатовой пресс-служба ФХР.

В следующем матче группового этапа россиянки встретятся с командой США 24 августа. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Женский ЧМ-2021 проходит в Калгари с 20 августа по 1 сентября.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/82030/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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