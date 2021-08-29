Главный тренер женской сборной России назвал причины поражения в четвертьфинале ЧМ в Калгари

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико после поражения от команды Швейцарии (2:3 ОТ) в четвертьфинальном матче ЧМ назвал причины такого результата.

«Первый период мы провели достойно, хорошо сыграли и могли еще реализовывать свои моменты. Начиная со второго отрезка матча мы думали, что игра всё так же будет продолжаться под нашу диктовку, хотя предупреждали и настраивали девушек на серьезную борьбу. Очень много стали привозить шайбу в свою зону, потом вроде игру исправили», — приводятся слова Бобарико на сайте Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

«Пропустили один гол, затем опять выровняли матч, играли спокойно. А потом посыпались ненужные удаления, психологические моменты. Мы очень хотели выиграть всей командой, все рвались в бой. Всё дело в психологии, в голове. Нужно с первых и до последних минут играть уверенно, показывать максимум, на который ты способен на данный момент», — добавил он.

По словам Бобарико, команде необходимо «настраиваться, биться и дальше доказывать, что девушки умеют играть в хоккей». «Но психологические моменты нужно улучшать, чтобы хоккеистки ещё больше верили в свои силы, играли. Нужно показывать максимум, на который игроки способны. А способны они на многое», — сказал тренер.