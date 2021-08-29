Сборная Финляндии победила Чехию и вышла в полуфинал женского ЧМ

Женская сборная Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира-2021 обыграла Чехию со счетом 1:0.

Финская команда вышла в полуфинал. Ранее это сделали Швейцария, которая обыграла российских хоккеисток со счетом 3:2, США, в четвертьфинале разгромив японок (10:2), и Канада, обыгравшая Германию (7:0).

Женский ЧМ-2021 проходит в Калгари с 20 августа по 1 сентября.

Чемпионат мира. Женщины

1/4 финала

Финляндия — Чехия — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

29 августа. Калгари. WinSport Arena.